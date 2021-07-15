Osmaniye'de orman yangını: Alevler binalara yaklaştı

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Osmaniye'nin merkez ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın çevredeki binalara da yaklaştı.

Osmaniye İtfaiyesi'nden alınan bilgilere göre Osmaniye Devlet Hastanesi'nin arka tarafındaki binalarda yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Bölgede olan aşırı rüzgarın etkisi de yangının hızla büyümesine neden oluyor.

Edinilen bilgilere göre şu an evlerde bir sıkıntı yok ancak sitede oturan kişiler bölgeden uzaklaştı. Ekipler yangını kontrol etmek için müdahalelerini sürdürüyor.