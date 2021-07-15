Osmaniye'de orman yangını: Alevler binalara yaklaştı

SON DAKİKA HABERİ: Osmaniye'de ormanlık alanda çıkan yangın çevredeki şiddetli rüzgarın da etkisiyle binalara yaklaştı. Doktorlar sitesinin bulunduğu bölgede şimdilik tehlikeli bir durum olmasa da sitede oturan kişiler bölgeden uzaklaştı. Yangını söndürmek için ekiplerin müdahaleleri sürüyor.

15.07.2021 - 14:48 | Son Güncelleme : 15.07.2021 - 15:14

Osmaniye'de orman yangını: Alevler binalara yaklaştı

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! 

Osmaniye'nin merkez ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın çevredeki binalara da yaklaştı. 

Osmaniye İtfaiyesi'nden alınan bilgilere göre Osmaniye Devlet Hastanesi'nin arka tarafındaki binalarda yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Bölgede olan aşırı rüzgarın etkisi de yangının hızla büyümesine neden oluyor.

Edinilen bilgilere göre şu an evlerde bir sıkıntı yok ancak sitede oturan kişiler bölgeden uzaklaştı. Ekipler yangını kontrol etmek için müdahalelerini sürdürüyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...