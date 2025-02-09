Osmaniye'de orman yangını: Alevler kontrol altında

Çamiçi Mahallesi yakınındaki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.



İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile 2 arazöz sevk edildi.



Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.



Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması yapılacak.