Osmaniye'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Osmaniye'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesi Söğütlügöl köyü Bozsırt ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerce büyümeden kontrol altına alınarak söndürülen yangında 1 dekar örtülü alan zarar gördü.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...