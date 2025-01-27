Osmaniye'de otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Kadirli-Adana kara yolunun 10'uncu kilometresinde Aydınlar köyü yakınında sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada araçta sıkışan Güler Genç ve Sema Genç yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.