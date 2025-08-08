Osmaniye’de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Osmaniye’de şarampole devrilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

'nin Düziçi ilçesi Böcekli Beldesi grup yolunda Hasibe G. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DÖRT KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

