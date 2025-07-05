Osmaniye'de otomobil tarlaya uçtu: Üç yaralı
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu. Kazada üç kişi yaralandı.
Osmaniye'de meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.
Kaza, Bahçe ilçesi Arıklıkaşı mevkinde meydana geldi.
Hakan A. idaredesindeki 07 BEB 525 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu.
Kazada otomobilinde bulunan üç kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra ambulansla Bahçe Devlet Hastanesi sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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