Osmaniye'de otomobil, TIR'a çarptı: Beş yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi ile Bahçe ilçesi arasındaki otoyolda henüz belirlenemeyen nedenle seyir halindeki otomobil, aynı yönde giden TIR'a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak yan yattı.

BEŞ KİŞİ YARALANDI

Olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, kazada, otomobilde bulunan beş kişi hafif yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.