Osmaniye'de otomobil, TIR'a çarptı: Beş yaralı
Osmaniye'de otomobil önündeki TIR’a arkadan çarptı. Kazada, beş kişi yaralandı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesi ile Bahçe ilçesi arasındaki otoyolda henüz belirlenemeyen nedenle seyir halindeki otomobil, aynı yönde giden TIR'a arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak yan yattı.
BEŞ KİŞİ YARALANDI
Olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, kazada, otomobilde bulunan beş kişi hafif yaralandı.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Öte yandan kaza nedeniyle otoyolda bir süre trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından yol tamamen ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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