Osmaniye'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen edilen bir askeri helikopter kurtarma çalışmalarına katıldı.
Düziçi ilçesi Dumanlı Yaylası'nda yaşanan olayda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçuruma yuvarlandı. Otomobildeki 20 yaşındaki Mustafa Tuna hayatını kaybederken, Ali K. ve Salih S. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopter sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerine teslim edilerek Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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