Osmaniye'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Cennet Karacücük'e (52) çarptı.



Olayı gören vatandaşların, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada ağır yaralanan Karacücük, ambulansla kaldırıldığı Düziçi Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Polis, kaza sonrası otomobilini bırakarak kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

