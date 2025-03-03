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Osmaniye'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Osmaniye'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kadirli-Sumbas kara yolunun Yusufizzettin köyü yakınlarında, plakaları öğrenilemeyen Hür Mehmet Üzer (44) idaresindeki otomobil ile V.A'nın (43) kullandığı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Hür Mehmet Üzer, yaşamını yitirdi.

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