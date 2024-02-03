Osmaniye'de otoyol içerisinde zincirleme trafik kazası: 1 ölü

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde yolcu otobüsü, TIR'ın dorsesine çarptı. TIR da önündeki hafif ticari araca çarptı. Olayda otobüs şoförünün öldüğü, çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.

Osmaniye'de otoyol içerisinde zincirleme trafik kazası: 1 ölü

Kaza, Bahçe ilçesinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Kızlaç Tüneli’nde meydana geldi.

Tünel içerisinde plakası ve sürücüsünün ismi belli olmayan bir otomobil yandı. Yangın sonucu tünelde trafik yavaş ilerlerken Can Dersim Tuncelililer Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, TIR'ın dorsesine çarptı.

TIR da önündeki hafif ticari araca çarptı. Kaza sonucu polis ve ambulans ekipleri bölgeye sevk edildi.

Osmaniye'de otoyol içerisinde zincirleme trafik kazası: 1 ölü - 1

Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken otobüsteki yaralıların tahliyesinin sürdüğü öğrenildi.

Kazada ilk belirlemelere göre şoförünün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay yerinde ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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