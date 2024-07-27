Osmaniye’de sağanak yolları göle çevirdi: Kent geneli elektrik kesintisi yaşandı

Osmaniye'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle kentte su baskınları meydana gelirken, merkez trafodaki arazı nedeniyle kent genelinde elektrik kesintisi yaşandı.

Osmaniye’de sağanak yolları göle çevirdi: Kent geneli elektrik kesintisi yaşandı

'de akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.

Sağanak yağış nedeniyle oto sanayi sitesinde birçok iş yerini su bastı, çok sayıda araç suya gömüldü. Devlet Bahçeli Alt Geçidi, oluşan küçük su birikintisi nedeniyle yaşanabilecek kazaların önüne geçebilmek için polis ve zabıta ekiplerince tek yönlü ulaşıma kapatıldı.

Adnan Menderes Mahallesi Divlimoğlu Caddesi'nde park halindeki bir araç oluşan su birikintisinin içinde kaldı. İtfaiye ekipleri mazgalların üzerini açarak suyun tahliyesini sağladı. Cebelibereket Konteyner Çarşı'da da bazı işyerleri sularıyla zarar gördü.

Sürücüler ve yayalar, yollarda biriken sular nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı araçların ise plakaları düştü. Osmaniye Belediyesi İtfaiye, Temizlik ve Su Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ile AFAD ekipleri gelen ihbarlar üzerine olumsuzlukları gidermek için müdahalede bulundu.

Merkez trafodaki arıza nedeniyle kent genelinde elektrik kesintisi yaşandı. Elektrik dağıtım şirketi, kesintinin ardından trafoda tamirat çalışması başlattı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

2024 YKS tercihleri: Uzmanlardan tavsiyeler

TÜRKİYE HABERLERİ

Otomobil, iş yerinin bahçesine girdi: Sürücü yaralandı

Otomobil, iş yerinin bahçesine girdi: Sürücü yaralandı

Kaçak göçmenlere kalacak yer temin edip, çalıştıran 4 kişi gözaltına alındı

Kaçak göçmenlere kalacak yer temin edip, çalıştıran 4 kişi gözaltına alındı

Bartın'da otomobil ırmağa uçtu: Sürücüyü itfaiye kurtardı

Bartın'da otomobil ırmağa uçtu: Sürücüyü itfaiye kurtardı

Ankara'da metan gazı patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Ankara'da metan gazı patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Nevşehir’de seyir halindeki tır alev alev yandı

Nevşehir’de seyir halindeki tır alev alev yandı

Esenyurt'ta asker konvoyu yapan grup yakalandı: 18 bin lira idari para cezası

Esenyurt'ta asker konvoyu yapan grup yakalandı: 18 bin lira idari para cezası

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...