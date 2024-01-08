Osmaniye'de servis minibüsü ağaca çarptı: 4'ü öğrenci 6 yaralı

Osmaniye'de servis minibüsünün ağaca çarptığı kazada 4'ü öğrenci 6 kişi, yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye'de servis minibüsü ağaca çarptı: 4'ü öğrenci 6 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde merkeze bağlı Dervişli köyü Mamure Tren İstasyonu civarında meydana geldi.

Öğrencilerin bulunduğu Hasan Y. İdaresindeki servis minibüsü, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, 1 servis görevlisi ve 4 öğrenci, sağlık ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...