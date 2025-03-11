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Osmaniye'de seyir halindeki TIR yandı

Osmaniye'de seyir halindeyken alev alan bir TIR'ın dorsesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Osmaniye'de seyir halindeki TIR yandı

Yangın, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Bahçe mevkisinde meydana geldi.

Bülent H. idaresindeki TIR'ın dorse kısmı alev aldı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Aracın dorsesinde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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