Osmaniye'de seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın
Adıyaman'dan Mersin'e giden bir yolcu otobüsü, Osmaniye'de seyir halindeyken alev aldı. Olayda araç kullanılamaz hale gelirken, ölen veya yaralanan olmadı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi Türkmen beldesi yakınlarında, bir yolcu otobüsünün motor bölümünden alevler yükselmeye başladı.
Adıyaman'dan Mersin'e giden otobüsü emniyet şeridine çeken şoför, yolcuları da tahliye etti.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi.