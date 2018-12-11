Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, 2 ay süren teknik takip sonucu silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen ve üzerlerinde 4 ruhsatsız tabanca ele geçirilen 4 şüpheliyi yakaladı.



Şüphelilerin ifadeleri ve teknik takip sonucu belirlenen 19 ayrı adrese özel harekat polisleri eşliğinde düzenlenen operasyonda 14 şüpheli daha gözaltına alındı.



Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda şarjör ve fişek ile 40 bin 800 lira nakit para ve 25 tam altın ele geçirildi.



Adreslerden birinin bodrum katında yapılan aramada kurusıkı silahları gerçeğe dönüştüren atölye haline getirilmiş torna tezgahı ve diğer aletler tespit edildi.



Burada yapılan aramada, çok sayıda tabanca parça ve malzemeleri ile 5 kurusıkıdan dönüştürülmüş tabanca, 2 kurusıkı tabanca ile 2 gerçek hale getirilmeye hazır kurusıkı tabanca bulundu.



Şüpheliler, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.