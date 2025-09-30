Osmaniye'de son 1 haftada 126 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 22-28 Eylül tarihlerinde kent genelinde asayiş ve güvenlik uygulamaları gerçekleştirildi.

Bu kapsamda meydana gelen 123 asayiş olayıyla ilgili 126 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ekiplerin yaptığı aramalarda ise 2 av tüfeği, 5 uyuşturucu hap, 1 kilo 732 gram kubar esrar, 3 gram bonzai, 20 litre etil alkol, 3 kök kenevir ve 850 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Öte yandan çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi de işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.