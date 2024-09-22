Osmaniye'de sürücülerin başı çivi ve vidalarla dertte

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye’de yağmur sonrası yollarda çivi ve vidalar ortaya çıktı.  Araçların başına dert olan çiviler yüzünden sürücüler her yağmurdan sonra lastik tamircilerine koşuyor.

Osmaniye'de sürücülerin başı çivi ve vidalarla dertte

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen kentlerden biri olan ’de yağmur sonrası çoğu vatandaş araçlarının patlayan lastiklerini yaptırabilmek için lastik tamircilerinin yolunu tutuyor.

Depremden sonraki dönemde her yağmur sonrası yoğun mesai harcadığını söyleyen 55 yaşındaki lastik tamircisi Veysel Tekeli, "Yağmur sonrası çoğu vatandaş araçlarının patlayan lastiğini tamir ettirmek için dükkana geliyor veya arıyorlar taleplere yetişmek için yoğun mesai harcıyorum." dedi.

Osmaniye'de sürücülerin başı çivi ve vidalarla dertte - 1

Enkazda bulunan ve toprağa karışan vida ve çivilerin yağmur sonrası ortaya çıktığını söyleyen Veysel Tekeli, "Baba mesleği 40 yıldan beri lastik işi ile uğraşıyorum. Enkazda bulunan vidalar ve çiviler toprağa saçıldı. Toprağa saçtıktan sonra toprak sertleşiyor ama maalesef yağmur yağdıktan sonra bu vidalar ve çiviler toprak yumuşadığı için meydana çıkabiliyor. O yüzden yağmur sonrası işlerimiz daha çok artıyor. Millet diyor ki lastikçiler mi atıyor. Hayır efendim lastikçiler atmıyor. Yağmurdan dolayı toprak yumuşuyor, çamur olduğu için vida ve çiviler meydana çıkıyor." diye konuştu.

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