Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Ali Gönüler idaresindeki otomobil, Kadirli-Osmaniye kara yolu Kümbet köyü yakınlarında karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
Kaza yapan araçlara, Yunus Fındık'ın kullandığı otomobil de çarptı.
Üç aracın karıştığı kazada sürücü Ali Gönüler (35) ile yanında yolcu olarak bulunan Kadir Gönül (13) ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti.
Yaralanan 4 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Osmaniye'de trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Osmaniye'de 3 aracın kaza yapması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 4 kişi de hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.