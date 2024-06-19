Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltı

Osmaniye'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda farklı türde uyuşturucu madde ele geçirilirken 30 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, son bir haftada uyuşturucu madde ticareti yapanlara ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi.

Yapılan baskınlarda 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ev, işyeri, araç ve şüphelilerin üstlerinde yapılan aramalarda ise 51,43 gram metamfetamin, 48,59 gram skunk, 38,92 gram bonzai, 35,59 gram esrar, 34 hint keneviri, 49 çeşitli türlerde uyuşturucu hap, 2,09 gram fubinica, 36,82 gram aseton ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 30 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlar sevk edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Bozdoğan-43 operasyonunda 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bozdoğan-43 operasyonunda 5 terörist etkisiz hale getirildi

Kestel Kanyonu'nda kaybolan 5 kişi bulundu

Kestel Kanyonu'nda kaybolan 5 kişi bulundu

Küçükçekmece'de geri dönüşüm deposu yandı

Küçükçekmece'de geri dönüşüm deposu yandı

Fazla yolcu taşıdığı tespit edildi: Ceza yazan polise tepki gösterdi

Fazla yolcu taşıdığı tespit edildi: Ceza yazan polise tepki gösterdi

Üsküdar'da gecekondu yangını

Üsküdar'da gecekondu yangını

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi yaralandı

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi yaralandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...