Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları yolcu otobüsü ile otomobilde arama yaptı.



Yolcu otobüsünün bagajındaki bir çantada ve otomobilin bagajında 21 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

