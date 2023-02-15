Osmaniye'de yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 4 tutuklama

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu illerden Osmaniye'de yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 4 şüpheli tutuklandı.

Osmaniye'de yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 4 tutuklama

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 'de yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Osmaniye'de yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 4 tutuklama - 1

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde Osmaniye'de yıkılan ve çok sayıda ölüme neden olan bina ve sitelerde tespit edilen yapım kusurlarına yönelik soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden işlemleri tamamlanan 11'i adliyeye sevk edildi.

Osmaniye'de yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 4 tutuklama - 2

Zanlılardan 4'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

3 zanlının ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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