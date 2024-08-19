Osmaniye'de yolcu otobüsünden 13 kaçak göçmen çıktı

Osmaniye'de, uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde, Suriye uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan araç şoförü Mehmet T., tutuklandı.

Osmaniye'de yolcu otobüsünden 13 kaçak göçmen çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzensiz göçmenlerin yakalanması ve göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu çerçevede yapılan analiz neticesinde otoyol üzerinde oluşturulan uygulama noktasında, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler kontrol edildi. Denetimlerde durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan kontrolde Suriye uyruklu 13 kişinin, resmi makamlar tarafından verilmiş kimlik belgelerinin bulunmadığı ve ülkeye illegal yollardan giriş yaptıkları belirlendi.

Göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan araç sürücüsü Mehmet T., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

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