Osmaniye'de yurtta kalan 35 öğrenci zehirlendi

Osmaniye Kadirli'de yurtta kalan 35 lise öğrencisi mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerden 8'i taburcu edildi.

Osmaniye'de yurtta kalan 35 öğrenci zehirlendi

'nin Kadirli ilçesinde 35 öğrenci bulantı ve kusma şikayetiyle tedaviye alındı.

Osman Gazi Anadolu Lisesi Kız Yurdu'nda kalan öğrencilerden 35'i akşam yedikleri yemekten sonra rahatsızlandı.

Öğrenciler, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Öğrencilerden 8'i tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, İlçe Sağlık Müdürü Ayşe Bozkurt, Kadirli Devlet Hastanesi'ndeki öğrencileri ziyaret ederek ilgililerden bilgi aldı.

Öğrencilere geçmiş olsun dileğinde bulunan Tapsız, öğrencilerin genel durumunun iyi olduğunu, rahatsızlıklarının tespitiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

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