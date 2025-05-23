Osmaniye'de zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Osmaniye'de 4 otomobil zincirleme kazaya karıştı. 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Osmaniye'de zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı

'nin Kadirli ilçesinde Hayri Çikioğlu yönetimindeki otomobil, Yakup Evlice yönetimindeki otomobil, Yusuf Ziya Bikir yönetimindeki  otomobil ile Hasan Saltalı'nın kullandığı otomobiller çarpıştı.

Zincirleme kazada Hayri Çikioğlu, Yakup Evlice, Hasan Saltalı, Yusuf Ziya Bikir, Cennet Bikir ile Mehmet Ateş ve ismi öğrenilemeyen 1 çocuk yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralananlar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan sürücülerden Yusuf Ziya Bikir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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