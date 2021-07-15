Osmaniye'de binalara yaklaşan yangın kısmen kontrol altına alındı: 1 kişiye gözaltı

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Osmaniye'nin merkez ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın çevredeki binalara da yaklaştı.

Alevler Doktorlar Sitesi'nin istinat duvarına kadar ulaştı. 5'er katlı 5 binadan oluşan sitede oluşan binalarda oturanlar ise tedbir amaçlı tahliye edildi.



KISMEN KONTROL ALTINDA



Yangın, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı. Polisler, alevlere TOMA ile de müdahale etti. Binaların çevresindeki ormanlık alanda soğutma çalışması başlatıldı. Ormanlık alanda ise devam eden yangına havadan helikopterlerle müdahale ediliyor.



1 KİŞİYE GÖZALTI



Öte yandan Vali Erdinç Yılmaz, bölgeye gelerek, söndürme çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Vali Yılmaz, yangının, bölgedeki serada yakılan ateş nedeniyle başladığını, serada ateşi yakan kişinin gözaltına alındığını, yangının da tamamen kontrol altına alınmak üzere olduğunu açıkladı.

