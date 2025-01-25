Osmaniye'de durdurulan otomobilden 5 kilo uyuşturucu çıktı
Osmaniye'de polisin şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı otomobilde 5 kilo 50 gram Skunk ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Hassas burunlu narkotik köpek Pars'ın da kullanıldığı aramada, otomobilin kapı aralarına gizlenmiş 5 kilo 50 gram Skunk ele geçirildi.
Araçtaki Uğur B., Serhat G. ve Abbas K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
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