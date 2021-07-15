Osmaniye'deki yangın kontrol altına alındı

Osmaniye'de çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.



Merkez ilçede, Osmaniye Devlet Hastanesi civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye sevk edilen söndürme helikopteri ve çok sayıda ekip müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.



Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle çevredeki bazı binalar tedbir amacıyla boşaltıldı.



Dumandan etkilenen bazı itfaiye görevlilerine 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.



Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.



Vali Erdinç Yılmaz, yangın bölgesinde yaptığı incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, serası olan bir vatandaşın spiral makinesiyle çalışırken kıvılcım yayması sonucu yangının çıktığını belirtti.



Yangınla ilgili gözaltılar olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:



"Tabii ki çok üzgünüz yangın nedeniyle, yanan ormanımız nedeniyle. Tek tesellimiz can kaybı olmaması. Evlere gelecekti, orası da kontrol altına alındı hamdolsun"



4 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 3’ü Suriye uyruklu 4 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Şüpheliler, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.



Osmaniye Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, yangınla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını, ilk tespitlere göre bu kişilerin terör bağlantısının olmadığını bildirmişti.

