Osmaniye'den acı haber: Bir orman işçisi daha şehit oldu
Osmaniye'deki orman yangınına müdahaleye giderken kazada yaralanan orman işçilerinden Ali Tekerek şehit oldu. Yaşanan kazada, şehit sayısı ikiye yükseldi.
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde dün çıkan orman yangınına müdahaleye giden arazöz kaza yaptı.
İKİ ORMAN İŞÇİSİ ŞEHİT OLDU
Devrilen arazözdeki işçi Adem Nazım Demirel dün şehit olurken, bugün kazada yaralan orman işçilerinden Ali Tekerek tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Öte yandan kazada yaralan üç işçinin tedavisi sürüyor.
