Osmaniye'yi sağanak ve dolu vurdu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu, ilçeye bağlı Kızyusuflu, Karakütük ve Karatepe köylerinde hayatı olumsuz etkiledi.



Sağanak nedeniyle Karakütük köyünü merkeze bağlayan yol üzerindeki köprüde meydana gelen çökme nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

