Osmaniye'yi sağanak vurdu

İlçede sabah başlayan yağış, öğle saatlerinde etkisini artırdı.



Sağanak nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklardaki araçlar mahsur kaldı.



Trafikte aksamaya yol açan yağışta bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.

