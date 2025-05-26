Osmanlı Devleti'nin beşinci padişahı Çelebi Sultan Mehmed, vefatının 604. yıl dönümünde anıldı
Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak kabul edilen Çelebi Sultan Mehmed, vefatının 604. yıl dönümünde dualarla anıldı.
Yeşil Türbe'de bir araya gelen protokol Çelebi Sultan Mehmed'in ruhu için dua etti. Program sonunda vatandaşlara pilav ikram edildi.
Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, "Çelebi Sultan Mehmed, 1386'da Bursa'da doğdu, 26 Mayıs 1421'de Edirne'de vefat etti. Türbesi Yeşil Türbe'dedir. Osmanlı Cihan Devleti'nin ikinci kurucusu olarak anılmaktadır. Yeşil Külliyesi, Çelebi Sultan Mehmed'in semti olarak bilinmekte. Devleti yeniden kurup ayağa kaldırdı" şeklinde konuştu.
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