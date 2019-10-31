Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, ABD Temsilciler Meclisi'nin kararına ilişkin, "Soykırım deme konusuna tek yetkili mahkemelerdir. Bu konuda 'siz yetkili değilsiniz' diye bağırmamız lazım. Osmanlı döneminde yaşananlar soykırım değil tehcirdir." dedi.



İlker Başbuğ, Beyoğlu Belediyesince düzenlenen, "Beyoğlu Sohbetleri" programında, "Kurtuluş Savaşımız ve Cumhuriyet" konulu konuşma yaptı.



Başbuğ, Atatürk'ün İstanbul'da geçirdiği 6 aylık zamanda milli mücadeleyi planladığını söyledi.



Kurtuluş Savaşı ve sonrasındaki inkılap dönemini anlatan Başbuğ, Atatürk devrimlerinin tarihsel olarak 2. Mahmut döneminde yapılan reformlara kadar gidebileceğini belirtti.



Mustafa Kemal Atatürk'ün 57 yıllık yaşamının 42 yılını Osmanlı döneminde geçirdiğini belirterek, "Doğduğunda 2. Abdülhamit padişah. Mustafa Kemal, doğacak, okula gidecek, subay çıkacak. Çeşitli yerlerde görev alacak. Ömrünün 28 yılı 2. Abdülhamit'in padişahlığında geçen biri var karşımızda. Eğitim, öğretim alanında Abdülhamit zamanında atılan ciddi adımlar var. Atatürk'ün gerçekleştirdiği bazı devrimler 2. Mahmut dönemine kadar gidiyor. Eğitim ve öğretimde, tıpta ilk reformlar onun dönemde atılıyor." diye konuştu.



Cumhuriyet inkılaplarının temel felsefesine değinen Başbuğ, "İnsanın geleceğini tayin etme hürriyeti, Türk inkılabının özünü oluşturur" ifadelerini kullandı.



Atatürk'ün 5 Ağustos 1922'de tuttuğu el notlarından okumalar yaparak konuşmasına devam eden Başbuğ, şöyle devam etti:



"Türk devletinin temelleri bugün kurulacak değildir. Sarsılamaz temeller binlerce sene evvel önce kurulmuştur. O temellerin üzerine kurulan binanın değiştirilen tarzı ve renklerini bizim toplumsal gayemizle toplumun medeni gerekleri içinde en rahat bir biçimde bu binayı düzelteceğiz. Bu yeni bina dört yeni kolon üzerine yükselecek. Bu 4 kolonda birinci öncelik eğitim, ikinci öncelik iktisat, diğerleri sanat ve imar. 1922'de bunu yazan bir lider var. 2019'a geliyoruz, arzu edilen yerde miyiz? İmar sizin kültürünüzü gösteriyor. Sanat niye önemli? Sanat devrimlerin yayılması için ana araç. Ekonomi, siyasal bağımsızlık için ekonomik bağımsızlık şart. Eğitim, mektep ne öğretecek? Bir milleti kurtarmak için eğitim bilimi lazımdır. Bunun da merkezi okuldur. Bu mekteplerde öğretilecek şeyler insanlığa hürmet, vatan sevgisi, şerefli ve onurlu olmak, bağımsızlık."



Barış Pınarı Harekatı'na değinen Başbuğ, harekatın başarılı olduğunu ancak YPG'nin terör örgütü olarak dünyaya anlatılmadığını söyledi.



Başbuğ, "Çünkü YPG'nin bitmesini ne Rusya ne de Amerika istiyor." ifadelerini kullandı.



ABD Temsilciler Meclisi'nin kararına ilişkin de Başbuğ, "Soykırım deme konusuna tek yetkili mahkemelerdir. Bu konuda 'siz yetkili değilsiniz' diye bağırmamız lazım. Osmanlı döneminde yaşananlar soykırım değil tehcirdir. Burada özel bir kasıt var. Bu olayın soykırım olduğunu iddia eden devletin ortaya belge koyması lazım. Bu Ermeniler yıllardır araştırıyor. Bulsalar ortaya koymazlar mıydı?" dedi.



Programın açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da Beyoğlu'nda başlayan bir kurtuluş mücadelesi olduğunu belirterek, "Bandırma Vapuru Beyoğlu'ndan Galata Rıhtımı'ndan 16 Mayıs 1919'da Samsun'a hareket ediyor. Hem milli mücadelemizi hem de cumhuriyetimizi çok değerli konuklardan dinlemek istedik." diye konuştu.



Program, katılımcıların sorularının yanıtlanması ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.



Etkinliğe, Fener Rum Patriği Bartholomeos, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, sanatçılar Hasan Kaçan, Ahmet Eğilmez ile vatandaşlar katıldı.

