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ÖSYM 2023 MSÜ sonuç tarihini paylaştı: MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınav sonuç tarihi 2023 oturumunun tamamlanması ardından gündeme geldi. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 2 Nisan 2023 tarihinde tamamlandı. ÖSYM takvimiyle MSÜ sınav sonuç tarihini de paylaşıldı. Peki, takvime göre 2023 MSÜ sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

ÖSYM 2023 MSÜ sonuç tarihini paylaştı: MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na () katılım sağlayan adaylar sonuç tarihine odaklandı. Bu yıl nisan ayında uygulanan MSÜ sınavının sonuçları online sistem üzerinden duyurulacak. Peki, MSÜ ne zaman açıklanacak? İşte takvimine göre 2023 MSÜ sonuç tarihi...

ÖSYM 2023 MSÜ sonuç tarihini paylaştı: MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin 2023 sınav takvimiyle birlikte duyuruldu. Buna göre, MSÜ sonuçları 27 Nisan tarihinde erişime açılacak.

ÖSYM 2023 MSÜ sonuç tarihini paylaştı: MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

MSÜ SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

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