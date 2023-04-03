ÖSYM 2023 MSÜ sonuç tarihini paylaştı: MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (MSÜ) katılım sağlayan adaylar sonuç tarihine odaklandı. Bu yıl nisan ayında uygulanan MSÜ sınavının sonuçları online sistem üzerinden duyurulacak. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimine göre 2023 MSÜ sonuç tarihi...

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



MSÜ sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin 2023 sınav takvimiyle birlikte duyuruldu. Buna göre, MSÜ sonuçları 27 Nisan tarihinde erişime açılacak.



MSÜ SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR? Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.