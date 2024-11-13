ÖSYM 2024 lise KPSS tercihleri: Ortaöğretim KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

KPSS tercih takvimine dair araştırmalar hızlandı. Adaylar heyecanla ÖSYM'den kılavuzu açıklamasını beklemeye başladılar. Tercihlerin alınması ve sonuçların açıklanmasının ardından yerleşen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara atanacaklar. İşte, ÖSYM 2024 lise KPSS tercihlerinde son bilgiler...



2024 KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN?



KPSS Ortaöğretim tercihleri için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı.



Tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte tercih tarihleri belli olacak.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



KPSS ORTAÖĞRETİM 60, 65, 70, 75 PUAN İLE NE OLUNUR?



2024 KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, gözler geçtiğimiz yılın KPSS taban ve tavan puanlara çevrildi.



Geçmiş yıllardaki taban ve tavan puanları sayesinde, adaylar bu sene yapacakları bölüm tercihleri öncesi fikir sahibi olabilecek.



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