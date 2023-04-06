ÖSYM 30 sözleşmeli personel alacak: ÖSYM personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



1. Türk vatandaşı olmak,



2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 (On sekiz) yaşını tamamlamış olmak,



3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,



4. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,



5. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,



6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,



7. İlan tarihi itibarıyla gerekli belgelere sahip olmak,



8. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.