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ÖSYM 30 sözleşmeli personel alacak: ÖSYM personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 30 sözleşmeli personel istihdam edeceğini açıklamasının ardından, başvuruların nasıl yapılacağı merak edilmeye başladı. Kurumun internet sitesi üzerinden yayımladığı ilanın ardından, başvuru şartları ve kılavuz belli oldu. Peki, ÖSYM personel alımı başvuruları nasıl yapılır?

ÖSYM 30 sözleşmeli personel alacak: ÖSYM personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?

'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ÖSYM, 5 sözleşmeli büro personeli, 15 sözleşmeli destek personeli ve 10 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi personeli alacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Adaylar, başvurularını e-Devlet uygulamasında ÖSYM-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ile Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapabilecek.

Başvurular, bugünden itibaren 20 Nisan'a kadar alınacak. Posta yolu ile veya şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

ÖSYM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM 30 sözleşmeli personel alacak: ÖSYM personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler? - 1

ŞARTLARI NELER?

1. Türk vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 (On sekiz) yaşını tamamlamış olmak,

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

5. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

7. İlan tarihi itibarıyla gerekli belgelere sahip olmak,

8. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.

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