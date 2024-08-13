ÖSYM Başkanı Ersoy: 2024-YKS kayıt sürecinde açıklamaları dikkatle takip edin

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmısından sonra, üniversite kayıtlarının 19-23 Ağustos'ta yapılacağını belirterek, kayıt süreçlerinin dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirtti.



Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:



"Kıymetli adaylar, 2024-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Üniversite kayıtları 19-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıt süreçleriyle ilgili açıklamaları dikkatle takip edin. Üniversite yılları hızlı geçer, bu süreci planlı ve nitelikli şekilde sürdürün. Sizler geleceğimizsiniz. Üniversite eğitimlerinizi en verimli şekilde tamamlayacağınıza inancım tamdır. 'Yeniden Büyük Türkiye' sizlerin omuzlarında yükselecek."



