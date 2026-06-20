ÖSYM Başkanı Ersoy'dan YKS adaylarına uyarı
20.06.2026 14:31
Öğrenciler bugün ilk oturum olan TYT'ye girdi.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yarınki Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarına girecek adayları uyardı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) bugünkü YTY oturumu gerçekleştirildi.
Bazı öğrenciler geç kalınca sınava alınmadı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy da sosyal medya hesabından öğrencileri uyardı.
“YKS'nin ilk oturumu tamamlandı, yarın AYT ve YDT oturumları gerçekleştirilecek.” ifadelerini kullanan Ersoy, Kıymetli adaylar, kimlik ve sınava giriş belgelerimizi unutmayalım, sınava geç kalmayalım. Sınava katılacak tüm adaylarımıza başarılar diliyorum." dedi.