ÖSYM duyurdu: 2023-YÖKDİL/2 başvuruları başladı (YÖKDİL başvuru kılavuzu)

BAŞVURU DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/2), 27 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacaktır.



Sınava başvurular, 11-17 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.



Adaylar, başvurularını 11 Temmuz 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.



Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-YÖKDİL/2 Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir." denildi.