ÖSYM duyurdu: 2023-YÖKDİL/2 başvuruları başladı (YÖKDİL başvuru kılavuzu)

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2) başvuruları başladı. ÖSYM takvimiyle YÖKDİL başvuru tarihleri paylaşılmıştı. YÖKDİL'e başvurular, 11-17 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak.

ÖSYM duyurdu: 2023-YÖKDİL/2 başvuruları başladı (YÖKDİL başvuru kılavuzu)

2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-/2), 27 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak. Adaylar, başvurularını 11 Temmuz 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

ÖSYM duyurdu: 2023-YÖKDİL/2 başvuruları başladı (YÖKDİL başvuru kılavuzu) - 1

BAŞVURU DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/2), 27 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 11-17 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 11 Temmuz 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-YÖKDİL/2 Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir." denildi. 

ÖSYM duyurdu: 2023-YÖKDİL/2 başvuruları başladı (YÖKDİL başvuru kılavuzu) - 2

KILAVUZ PAYLAŞILDI

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-YÖKDİL/2 Kılavuzu'nda yer alacak Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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