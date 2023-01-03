ÖSYM DUYURDU: İSG/2 sonuçları açıklandı! İSG geçme notu kaç?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2022-İSG/2) 11 Aralık Pazar günü 17 il ve 18 sınav merkezinde uygulanmıştı. İSG/2 sonuçları 3 Ocak 2023 tarihinde açıklandı. ÖSYM duyurular ekranından sonuç duyurusu paylaştı.

ÖSYM DUYURDU: İSG/2 sonuçları açıklandı! İSG geçme notu kaç?

, İSG sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

Yapılan açıklamada; "11 Aralık 2022 tarihinde uygulanan 2022 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’nın (2022-İSG/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 03 Ocak 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir." denildi. 

İSG GEÇME NOTU KAÇ?

Sınava giriş yeterliliği bulunan adayların sınavda başarılı olarak iş yeri hekimliği sertifikasına sahip olabilmeleri için 70 puan almaları gerekiyor. Sınav puanlaması 100 üzerinden hesaplanıyor.

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