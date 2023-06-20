ÖSYM görevli ücreti, 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen YKS sınavlarının ardından, okullarda görev alan kişiler tarafından araştırılıyor. Her üniversite sınavı döneminde olduğu gibi bu yıl da yapılan YKS sınavları sonrasında birçok öğretmen okul ve sınıflarda görev aldı. Sınavların tamamlanmasının ardından ise ÖSYM görevli ücretlerinin yatırılacağı tarih merak edilmeye başladı. Peki, ÖSYM görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 YKS sınav görevli ücreti ne kadar?



ÖSYM GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?



ÖSYM görevli ücretleri, sınav görevlilerine belirtilen tarihlerde hesaplarına yatırılmaktadır.



Ödemeler için net bir belirtilmedi fakat geçtiğimiz sene 18-19 Haziran tarihinde uygulanan YKS sınavlarının ardından, sınav görevlisi ücretleri de bir sonraki hafta hesaplara yatırılmıştı.



Buna göre; ÖSYM görevli ücretlerinin bu yıl bayram sonrasında hesaplara yatırılacağı öngörülüyor.

2023 ÖSYM GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?



Bu yıl Ocak-Haziran 2023 dönemi sınav görevi ücretleri yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanmıştır. Vergi diliminize göre ödenecek tutar değişiklik gösterebilir. Aşağıdaki hesaplanan rakamlar MEB tarafından yapılacak sınavlarda ödenecek tutarlardır.



2022 yılında Bina Yöneticisi yüzde 15'lik vergi dilimine göre 533 TL alırken 2023 yılında 694 TL alacak.



2022 yılında Bina Sınav Sorumlusu yüzde 15'lik vergi dilimine göre 562 TL alırken 2023 yılında 1.096 TL alacak.



2022 yılında Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 477 TL alırken 2023 yılında 740 TL alacak.



2022 yılında Gözetmen yüzde 15'lik vergi dilimine göre 449 TL alırken 2023 yılında 584 TL alacak.



2022 yılında Salon Başkanı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 463 TL alırken 2023 yılında 602 TL alacak.



2022 yılında Yardımcı Engelli Gözetmen yüzde 15'lik vergi dilimine göre 562 TL alırken 2023 yılında 730 TL alacak.



2022 E-Sınav Uygulama Sorumlusu yüzde 15'lik vergi dilimine göre 421 TL alırken 2023 yılında 548 TL alacak.



2022 yılında E-Sınav Salon Başkanı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 365 TL alırken 2023 yılında 474 TL alacak.



2022 yılında E-Sınav Gözetmeni yüzde 15'lik vergi dilimine göre 337 TL alırken 2023 yılında 438 TL alacak.