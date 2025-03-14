ÖSYM kaymakamlık sınav sonuç tarihini paylaştı: Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kaymakamlık sınavı sonuç tarihi belli oldu. 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçları için mart ayı işaret edildi. ÖSYM takvimiyle kaymakamlık sınav sonuç tarihi duyurulduç. Peki, 2025 Kaymakamlık sınavı sonuçları açıklandı mı? Kaymakamlık sınavı sonuçları nereden öğrenilir?

KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇ TARİHİ



Yayınlanan takvime göre İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın sonuçları ise 21 Mart'ta açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.