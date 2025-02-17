ÖSYM sözleşmeli personel alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı: (Sözleşmeli personel alımı sonuç sorgulama ekranı)

ÖSYM sözleşmeli personel alımı sözlü sınav sonuçları erişime açıldı. Sınav Hizmetleri Uzmanı sözlü sıanvında başarı olup asil olarak atanmaya hak kazanan adayların atamasının yapılabilmesi için 15 gün içerisinde başvuru yapması gerekiyor.



PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI



ÖSYM’den yapılan açıklamada “ Başkanlığımızda 27 - 30 Ocak 2025 tarihlerinde yapılan sözleşmeli Sınav Hizmetleri Uzmanı personel alımı için sözlü sınavın değerlendirilmesi tamamlanmıştır. Adaylar sözlü sınav sonuçlarına https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden erişebilecektir.” ifadeleri kullanıldı.



ADAYLAR BELGELERİ TESLİM EDECEK



27-28-29-30 Ocak 2025 tarihlerinde yapılan Sınav Hizmetleri Uzmanı sözlü sınavında başarılı olup asil olarak atanmaya hak kazanan adayların atamasının yapılabilmesi için aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 15 iş günü içerisinde Başkanlığımız Personel ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına (ÖSYM Bilkent/ANKARA) başvurması gerekmektedir.



Adayların istenilen belgelerin aslını ibraz ederek, bir fotokopisi ile başvurması durumunda, örneği Başkanlığımızca onaylanacaktır. Posta yolu ile başvurması durumunda ise mutlaka asıllarını veya onaylı örneklerini göndermesi gerekmektedir.



Atama işleminin yapılabilmesi için bildirilen süre içerisinde geçerli bir mazereti olmadığı hâlde müracaat etmediği takdirde, başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edildiğinde sınav geçersiz sayılır ve atama yapılmaz. Atama yapılmış olsa dahi iptal edilir.



İSTENİLEN BELGELER



1- Öğrenim belgesi (Belgenin aslının ibrazı hâlinde fotokopisi Başkanlıkça onaylanacaktır.),

2- Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

3- Adli sicil kaydı (e-Devlet çıktısı, memuriyet için),

4- 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik’e göre çekilmiş),

5- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

6- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair e-Devlet çıktısı,

7- e-Devlet üzerinden alınacak SGK hizmet dökümü, iş yeri ünvan listesi (barkodlu),

8- Mal Bildirim Formu (Form önlü arkalı tek sayfa olacak ve kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.).

