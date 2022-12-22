ÖSYM tarih verdi: Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (Hakimlik- Savcılık sınavı sonuç tarihi)

Kasım ayında yapılan Adalet Bakanlığı sınavlarının sonuçları için bekleyiş devam ediyor. ÖSYM takvimine göre, hakim ve savcı adaylarının da girdiği Adalet Bakanlığı sınav sonuçları aralık ayında ilan edilecek. Peki, Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarih verdi: Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (Hakimlik- Savcılık sınavı sonuç tarihi)

2022- Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı), 2022-Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı-Avukat) ile 2022-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavının sonuçları aralık ayında tarafından duyurulacak.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu yıl için belirlenen takvime göre, Adalet Bakanlığı sınavları sonuçları, 27 Aralık tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçları, her sınav için ayrı ayrı açıklanacak, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak.

ÖSYM tarih verdi: Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (Hakimlik- Savcılık sınavı sonuç tarihi) - 1

NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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