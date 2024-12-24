ÖSYM ve Kültür ve Turizm Bakanlığına 24 kişi alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, sınav hizmetleri uzmanı pozisyonu için adaylarda, yurt içinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin ilanda belirtilen bölümlerinden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olma şartı aranacak.



Adayların, sınav hizmetleri uzmanı pozisyonu için 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavının (KPSS) Lisans sınavı sonucunda, KPSSP3 (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre asgari 60 puana sahip olması, destek personeli için ise 2024 KPSSP94 puan türünden asgari 50 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmesi gerekecek.



Başvurular, 24 Aralık 2024-7 Ocak 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılabilecek.



Sonuçlar, adaylara, https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden bildirilecek ve ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacak.



KÜLTÜR TURİZM BAKANLIĞINA 6 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALINACAK



Kültür ve Turizm Bakanlığına ise giriş sınavı ile 6 müfettiş yardımcısı alınacak.



Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvuru yapacak adaylarda, üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan birisini bitirmiş olma şartı aranacak.



Adayların, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2023 ve 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden, belirtilen fakültelerin mezunları için KPSSP48 puan türünden 80 ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla en yüksek puan almış 90 kişi içerisinde yer alması gerekecek.



Adaylar başvurularını, 13-31 Ocak 2025 tarihleri arasında, saat 23.59'a kadar, e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.



Giriş sınavı önce yazılı ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da yapılacak. Yazılı sınavın sonucu, liste olarak veya her adayın kendi sınav sonucunu görebileceği şekilde Bakanlığın (https://www.ktb.gov.tr - https://teftis.ktb.gov.tr) resmi internet sitesinde duyurulacak.



Sözlü sınava gireceklerin başvuru sistemine kayıtlı adreslerine, sınavın yeri, günü ve saati, sınav tarihinden en az 15 gün önce yazılı bildirilecek. Adaylar, sınavlarına ilişkin bilgileri, Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecek.