ÖSYM'den sınav yerlerine ilişkin duyuru: 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınav yerleri açıklandı

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında, DHBT sınavı için tarih belli oldu.



Buna göre; KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT), 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak. Sınava kısa bir süre kala DHBT sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar sınav giriş belgelerini ÖSYM AİS sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada "27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı’na (DHBT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 17 Kasım 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklerdir." denildi.



DİKKAT!



27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) için adaylar, 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

