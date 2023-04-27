ÖSYM'den son dakika sonuç duyurusu: 2023 MSÜ sınav sonuçları açıklandı (MSÜ sonuç görüntüleme ekranı)

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları ÖSYM takvimi doğrultusunda 27 Nisan 2023 tarihinde ilan edildi. ÖSYM duyurular ekranından sonuç duyurusu paylaştı.
MSÜ SONUÇ DUYURUSU
Yapılan açıklamada; "2 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2023-MSÜ) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Nisan 2023 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir." denildi.
MSÜ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
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