ÖSYM'den sonuç duyurusu: Arabuluculuk sınav sonuçları açıklandı! Arabuluculuk sınavı başarı puanı kaç?

ÖSYM, Arabuluculuk Sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Arabuluculuk Sınav sonucunu ÖSYM'nin sonuç adresi olan "AİS" ekranı üzerinden görüntüleyebilecekler.

ARABULUCULUK SINAVI SONUCUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM SONUÇ DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan duyuruda; "4 Aralık 2022 tarihinde uygulanan 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı’nın (2022-Arabuluculuk) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınav sonuçlarına 04 Ocak 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir." ifadelerine yer verildi.





KİMLER BAŞARILI SAYILACAK?



Adayların, testten aldıkları ham puan kullanılarak 100 tam puan üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır. Sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. Sonuç bilgisi olarak; 70 ve üzerinde puan alan adaylar için “Başarılı” ibaresi, 70 puanın altında puan alan adaylar için “Başarısız” ibaresi yer alacaktır.