ÖSYM'den 2022-YDUS Anesteziyoloji ve Reanimasyon tercih duyurusu: Tercih tarihleri belli oldu

ÖSYM'den 2022-YDUS Anesteziyoloji ve Reanimasyon tercih duyurusu geldi. Adaylar, 2022-YDUS tercihlerini bireysel olarak 17 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek

ÖSYM'den 2022-YDUS Anesteziyoloji ve Reanimasyon tercih duyurusu: Tercih tarihleri belli oldu

2022-YDUS Anesteziyoloji ve Reanimasyon tercih sürecinin ayrıntıları tarafından paylaşıldı. Takvime göre, 17 Ağustos'ta başlayan ÖSYM'den 2022-YDUS Anesteziyoloji ve Reanimasyon tercihleri 23 Ağustos 2023 tarihinde sona erecek. 

ÖSYM'den 2022-YDUS Anesteziyoloji ve Reanimasyon tercih duyurusu: Tercih tarihleri belli oldu - 1

ÖSYM'den yapılan açıklamada;

"2022 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-YDUS) Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanı tercih işlemleri, 17– 23 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 17 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecektir. işlemleri, 23 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Yerleştirme işleminde, 2022-YDUS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2022-YDUS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi. 

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