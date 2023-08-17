ÖSYM'den 2022-YDUS Anesteziyoloji ve Reanimasyon tercih duyurusu: Tercih tarihleri belli oldu

ÖSYM'den yapılan açıklamada;

"2022 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-YDUS) Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanı tercih işlemleri, 17– 23 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.



Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 17 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 23 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.



Yerleştirme işleminde, 2022-YDUS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2022-YDUS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir.



Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.