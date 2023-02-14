ÖSYM'den e-YDS kararı: e-YDS İngilizce sınavı ne zaman yapılacak, ertelendi mi?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı’nın (e-YDS 2023/2 İngilizce) bu sene 18 Şubat 2023 tarihinde uygulanacağı açıklanmıştı ancak ÖSYM'den erteleme kararı geldi. Resmi adresi üzerinden adayları bilgilendiren ÖSYM, e- YDS İngilizce sınavının yeni tarihini duyurdu.

ERTELEME DUYURUSU



Yapılan duyuruda; "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen depremler nedeniyle ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından 2023 ÖSYM Sınav Takvimi'nde; 18 Şubat 2023 tarihinde yapılacağı duyurulan 2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı’nın (e-YDS 2023/2 İngilizce) 4 Mart 2023 tarihinde yapılmasına, karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.





SINAV MERKEZİ TERCİHLERİNİN GÜNCELLENMESİ HAKKINDA



ÖSYM sınav merkezi tercihlerinin güncellenmesiyle ilgili ise şu duyuruyu paylaştı:

"4 Mart 2023 tarihinde uygulanacak 2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS 2023/2 İngilizce) Adana e-Sınav Merkezinde girmek için tercihte bulunan adaylar, 20-22 Şubat 2023 tarihlerinde sınav merkezi tercihlerini Ankara e-Sınav Merkezi olarak güncelleyebilecektir.



Adana e-Sınav Merkezinde 2023 e-YDS 2023/2 İngilizce Sınavı'na girecek adaylardan 4 Mart 2023 tarihinde uygulanacak sınava katılamayacak durumda olanlar, e-YDS 2023/2 başvuru bilgilerini güncelleme ekranında, 2023 yılı içerisinde İngilizce dilinde yapılacak e-YDS sınavlarından herhangi birini seçerek talep ettikleri sınav merkezinde ilgili sınava ücret alınmaksızın katılabileceklerdir.



Adaylar sınav merkezi güncelleme veya sınav tercihini değiştirme işlemini, 20-22 Şubat 2023 tarihleri arasında 22 Şubat 2023 tarihi saat 23.59’a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir."